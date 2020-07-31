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إصدار 56 تصريحًا مؤقتًا للذبح في مطابخ العاصمة المقدسة

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2020-07-31

إصدار 56 تصريحًا مؤقتًا للذبح في مطابخ العاصمة المقدسة

مع تكثيف الرقابة على أسواق الماشية

متابعات الخليج 365 - واس

كشف مدير عام شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، عن عدد التصاريح التي منحتها الأمانة للمطابخ الأهلية مؤقتاً، إنفاذاً لتوجيه أمين العاصمة المقدسة بالسماح للمطابخ الأهلية في مكة المكرمة بالذبح خلال يوم العيد وأيام التشريق للأهالي، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من البلديات الفرعية، وتوافُر الإشتراطات الصحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً.

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ضوابط واشتراطات:

وأشار “الزايدي” إلى إصدار 56 تصريحاً مؤقتاً للمطابخ بمكة المكرمة عن طريق البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة، بعد إلتزامها بالضوابط والإشتراطات المحددة، لافتاً إلى وجود طلبات تحت الإجراء.

وأكد “الزايدي” تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فيروس “” وتهيئة البيئة الصحية المناسبة لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.

 



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