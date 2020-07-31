مواصفات مدهشة لمركبة لامبورجيني الجديدة Essenza SCV12

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أطلقت لامبورجيني أحدث سيارة هايبر كارتر Essenza SCV12 بتكلفة تصل إلى 2.7 مليون إسترليني، ما يوازي 13 مليون ريال، بنسخ محدودة تبلغ 40 نسخة فقط.

ووصفت الشركة مركبتها الجديدة بأنها الوريث الروحي لـ DIablo GTR القوية التي تم إطلاقها قبل 20 عامًا.

مواصفات لامبورجيني Essenza SCV12:

وتأتي مركبة Essenza SCV12 مدعومة بنسخة معدلة من محرك لامبورجيني Lambo V12 الرائع، بسعة 6.5 لتر، وقوة 820 حصانًا، وتتميز بهيكل فريد من ألياف الكربون لتوفير سرعات فائقة.

ولم تذكر لامبورجيني أي أرقام تسارع أو السرعة القصوى لها حتى الآن، لكنها بالتأكيد ستتفوق على مركبة powerplant التي تستغرق 2.8 ثانية للوصول من 0 إلى 62 ميلًا، وسرعتها 218 ميلًا في الساعة.

وتنتهج لامبورجيني المثل القائل: إن مع القوة العظيمة تأتي مسؤولية كبيرة، وفي نظر الشركة فلا أحد مسؤول بما يكفي أمام هذه المركبة على الطرق العامة، وبالتالي فإن Essenza SCV12 مخصصة للاستخدام في مسارات محددة، وليس ذلك فحسب، حيث يواجه العملاء قيدًا آخر فهم لن يتمكنوا من إيقافها في مرآبهم الخاصة.

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ويشترط البائعون على العملاء عدم أخذ السيارة الباهظة إلى منازلهم، وبدلًا من ذلك توفر لهم الشركة مرفق تخزين مخصص في مسقط رأسها سانت أغاتا بولونيز، وسيكون لكل مركبة من الأربعين مرآب خاص مجهز بكاميرا ويب، وسيتم منح المالكين حق الوصول إلى هذه الكاميرا على تطبيق خاص.

وصممت الشركة هذه المركبة بمواصفات سيارات السباق، وتتميز المقصورة الداخلية بوسائل راحة فارهة، مع عجلة قيادة توازي سيارات فورمولا1 ولوحة تحكم عالية التقنية.

وقال ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني: إن Essenza SCV12 تمثل تجربة القيادة الأكثر نقاء التي يمكن لعلامتنا التجارية تقديمها، وهي إنجاز هندسي مدهش.

وأضاف: لامبورجيني هي علامة تجارية تتطلع باستمرار إلى المستقبل وتبحث عن تحديات جديدة، لكننا لا ننسى جذورنا ومن نحن، لذلك فإن Essenza SCV12 هي المزيج المثالي بين الاثنين.

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