لقطات تحبس الأنفاس توثق جمال الباحة وضبابها

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أبدع مصورو منطقة الباحة من خلال عدساتهم في التقاط صور في غاية الجمال، خصوصًا بعد هطول الأمطار والأجواء الضبابية، حيث تتمتع منطقة الباحة بطبيعة ساحرة وتضاريس جبلية تكسوها الخضرة.

وقال المصور أحمد سليمان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: فرصة على طبق من ذهب أتت لجميع المصورين لالتقاط أروع المشاهد وأفضل الصور عن منطقة الباحة، جمال رباني يعانق الجبال ما على المصور إلا أن ينقل المشهد بأجمل التقاطه بزوايا جميلة وتكوينات رائعة.

أما المصور عمر البشيري فقال: إن منطقة الباحة تشهد هذه الأيام أجواء ساحرة ماطرة مع تكتلات ضبابية ترسم لوحة إبداعية طبيعية، جعلت السيّاح والأهالي يقضون مع أسرهم أجمل الأوقات التي ستبقى عالقة في الذاكرة موثقة بكاميراتهم وجولاتهم.

من جهته، أكد المصور رائد مشني أنه بالنسبة إلى انطباعه فشعور لا يوصف، خصوصًا وأن منطقة الباحة تمر هذا الأسبوع بأجواء لا توصف أشبه ما يكون بفصل خامس من فصول السنة.

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