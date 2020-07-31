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فيديو.. صلاة عيد الأضحى في جوامع أحد رفيدة
وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
أدى المصلون اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من جوامع محافظة أحد رفيدة، حيث شهدت تلك الجوامع جموعًا من المصلين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تماشيًا مع التعليمات والتوجيهات التي حرصت عليها وزارة الشؤون الإسلامية عند إقامة كل صلاة.
واستمع المصلون إلى الخطبة الموحدة في تلك الجوامع، والتي تطرق فيها الخطباء إلى ما منّ الله تعالى به على حجاج بيت الحرام بالوقوف بعرفة بطمأنينة وسكينة في ضل التسهيلات والخدمات المقدمة من الدولة، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحجاج وتمكينهم من تأدية فريضة الحج خلال هذه الجائحة التي عمت العالم، كما تطرقوا أيضًا إلى الأحكام في الأضحية التي تتعلق بالعيد وخلال أيام التشريق، داعين المصلين إلى الإكثار من الدعاء والعبادة واغتنام الفضائل.
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