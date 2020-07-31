محمد بن مسعود - الدمام - بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-31 تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، والإجابة على فتاواهم واستفساراتهم فيما يتعلق بأمور الحج، من خلال الرد والإجابة عليهم عبر الهاتف المجاني 8002451000.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 01:49 PM Advertisements في إطار جهودها لتوعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج في إطار جهودها لتوعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، والإجابة على فتاواهم واستفساراتهم فيما يتعلق بأمور الحج، من خلال الرد والإجابة عليهم عبر الهاتف المجاني 8002451000.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام، حيث تشمل الخدمات بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: "العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.

، بعشر لغات.. الشؤون الإسلامية تتيح الرد على الفتاوى آلياً على مدار اليوم ،

المصدر : الخليج 365

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