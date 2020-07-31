محمد بن مسعود - الدمام - وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-31 رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 01:44 PM Advertisements سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية وعلى الوطن أمنه سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية وعلى الوطن أمنه رفع وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالصحة والعافية مستشفى الملك فيصل التخصصي وتماثله للشفاء بعد العملية الجراحية، التي تكللت بحمد الله بالنجاح.

وسأل المولى - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وعلى الوطن أمنه ورخاءه في ظل قيادته الرشيدة - أيدها الله -. ، وزير المالية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة مغادرته المستشفى ،

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