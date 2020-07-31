كلمة الملك سلمان للجميع .. التفاصيل

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وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كلمة للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فرض الحج ركناً من أركان دينه، وجعله مرتبطاً بالاستطاعة رحمةً وتخفيفاً على خلقه، فقال عز من قائل عليم: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )، والشكر له سبحانه والثناء عليه جل شأنه وهو القائل في محكم التنزيل : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).

والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام ..

جنودنا البواسل ..

أبطالنا المرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر والأزمات..

أبنائي وبناتي المواطنين..

إخواني وأخواتي المقيمين على أرضنا الغالية المملكة العربية السعودية..

أيها الإخوة والأخوات من المسلمين في كل مكان..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وتوفيق..

أهنئكم جميعاً بعيد الأضحى المبارك، وأدعو الله أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يُتم عليهم نُسكهم، وهم في صحة وعافية، قائمين بواجباتهم في خشوع وخضوع وروحانية، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من نوى الحج هذا العام ولم يستطع، ففي الحديث الشريف: ” إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” ، داعياً الرحمن الرحيم جلّت قدرته أن يرفع البلاء عن الإنسانية جمعاء، وأن يكون هذا العيد أولى بشائر الخير بانحسار جائحة كورونا المستجد، ثم زوالها وآثارها عاجلاً غير آجل، وأن تكون أعياد المسلمين دوماً مؤكدة اجتماعهم على الحق والخير والمحبة، ومعبرة عن رسالة الإسلام السمحة، في التواصل والتعاون مع العالم أجمع، تحقيقاً للسلام، والتعاون من أجل الاستقرار، والعمل على الائتلاف ، والسعي في عمارة الأرض التي أمرنا الله بها في قوله تعالى : ( هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ) .