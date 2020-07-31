الملك وولي العهد يهنئان رئيس بنين ورئيسة سويسرا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للسيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. Advertisements وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للسيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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