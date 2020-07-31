الحجاج يثمنون قرار إقامة حج لهذا العام بأعداد محدودة

وصف عدد من الحجاج الذين تم اختيارهم لأداء فريضة الحج قرار المملكة بإقامة مناسك الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين من مُختلف الجنسيّات من داخل المملكة بالقرار الحكيم والمُبارك الذي حقق عدم تعطيل الفريضة مع الحفاظ على صحّة وسلامة الحُجّاج وتحقيق المقاصد الشرعية.

وثمن الحجاج المقيمون داخل المملكة الدور الكبير والرائد الذي تقوم به المملكة تجاه ضيوف الرحمن من خلال إقامة الحج بأعدادٍ محدودة ومن جنسيات مختلفة، والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على النفس وعلى صحّة قاصدي بيت الله الحرام، مما يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كل قرار يصب في صالح الأمة الإسلاميّة للحد من تفشّي فيروس كورونا المُستجدّ حفاظا على صحة وسلامة أبناء الأمة الإسلامية.

وقال الحاج محمد خليل الخبيري من السعودية "سررت بما شاهدته من خدمات وتسهيلات قدمت لنا من الجهات الحكومية كافة وعلى رأسها وزارة الحج منذ وصولنا إلى مطار الملك عبدالعزيز قادمين من مناطق المملكة إلى وصولنا لمكة المكرمة حيث وفرت لنا الباصات المريحة لنقلنا إلى مكة المكرمة والسكن في الفندق المخصص للإقامة والمجهز بجميع الاحتياجات الصحية وتخصيص مرشدين لكل مجموعة من الحجاج، وكذلك الخدمات والتسهيلات في المشاعر المقدسة"، مشيدا بما تقدمه القطاعات الصحية لحجاج بيت الله الحرام من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أداء فريضة الحج.

خدمات

عن الخدمات المقدمة بالمشاعر المقدسة قال الحاج محمد حسين من بوركينا فاسو"الخدمات المقدمة لنا تثلج الصدر حيث قدمت لنا الخدمات الأمنية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية والتنظيم المثالي والرائع في تحركات الحجاج ومساعدتهم في الصعود إلى جبل الرحمة عادًا قرار تعليق الدخول للأراضي السعودية للحج قرارًا مناسبًا وحكيمًا نظرًا للظروف الحاليّة".

من جهته، قال الحاج حشنود بيك يونس من أوزبكستان إن "التنظيم الذي شاهدناه أثناء الطواف من خلال تطبيق التباعد والسير بانتظام يعد تنظيما رائعا منقطع النظير"، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهما على إقامة الفريضة وعدم تعطيلها هذا العام وسط الاحترازات والبروتوكولات الصحية والخدمات الطبية.

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تعامل راق

أشاد الحاج أحمد عبدالله بدي سار من إيران قبل أدائه طواف الإفاضة بتعامل قوات الأمن الراقي والمثالي أثناء تواجدهم بالمشاعر المقدسة، وتسهيل الحركة المرورية والمحافظة على أمن الحجيج من خلال تواجدهم المستمر وإرشادهم للحجاج، مؤكدًا أن ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود كبيرة للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقال الحاج محمد عامر من ماليزيا إن "الخدمات والتسهيلات التي قدمت لنا بالمشاعر المقدسة غمرتنا بالطمانينة وتفوق الوصف ولم نرى مثيلًا لها وهذا ليس بغريب عن المملكة وقادتها".

وأشار إلى أن المشاعر المقدسة تعد من أكثر الأماكن ازدحاماً في العالم وإقامة الحج هذا العام دون تحديد لأعداد الحجاج، ودون انضباط وقيود، يكون سبباً لانتشار فيروس كورونا في بلد الله الحرام، ثم انتقاله لبلاد العالم, منوهاً بالجهود والخدمات التي بذلتها و تبذلها المملكة في ظل هذه الجائحة للخروج بالرأي السديد، والقرارالمعتدل، الذين يتوافقان مع قواعد الشريعة الإسلامية، ومع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار هذا الوباء.