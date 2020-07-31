

الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي "موانئ" إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر الخلب، عن أصدق التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

وسأل رئيس الهيئة العامة للموانئ الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والاستقرار الدائم.

// انتهى //

13:28ت م

0113



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي "موانئ" إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات وبمزيد من التقدم والازدهار.وعبر الخلب، عن أصدق التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بمناسبة خروجه من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.وسأل رئيس الهيئة العامة للموانئ الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والاستقرار الدائم.// انتهى //13:28ت م0113

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الهيئة العامة للموانئ يهنئ القيادة بعيد الأضحى ومغادرة خادم الحرمين المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.