السعودية اليوم / رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفعت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمة الإسلامية بالخير والمسرات وأن يديم على الوطن الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

وعبرت معاليها عن فخرها بالجهود التي تبذلها المملكة في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وما أقرته من إجراءات واحترازات وقائية لسلامة حجاج بيت الله في ظل استمرار وباء

وثمنت الدعم السخي الذي تلقته المستشفيات الجامعية، من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بصدور الأمر السامي الكريم، بدعم المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية لمواجهة جائحة"كورونا‬" بأكثر من 867 مليون ريال، لرفع الطاقة التشغيلية للقطاع الطبي الجامعي.

ورفعت رئيسة الجامعة بهذه المناسبة، شكرها للقيادة الرشيدة على ما توليه من عناية فائقة لقطاع التعليم، وما تسخره من إمكانات في سبيل تطويره والارتقاء به، إيمانا بأهميته في تغذية العقول وبناء الحضارات، وما يعمل عليه معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من ملفات تصب في صالح العملية التعليمية في المملكة، مشيرةً إلى أن البدء في تطبيق نظام الجامعات الجديد يعد أحد أوجه هذا الاهتمام، مهنئة الجامعات التي نالت أسبقية الاستقلال، متمنية لهم والجامعات

واختتمت معاليها تصريحها بالتنويه إلى ما قامت به جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخراً في ظل تلك الرعاية الأبوية والتوجيهات الحكيمة من جهود في سبيل تقديم التعليم واستمرارية جودة الخدمات الأكاديمية، التي من أبرزها: طرح مقررات الفصل الصيفي "عن بُعد" في عدد من التخصصات، إضافة إلى استحداث ( 16) برنامج بكالوريوس و (5) دبلومات للعام الدراسي الجديد، وكذلك إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات عالمية وقطاعات ومراكز اجتماعية وخدمية للوصول إلى غايات مشتركة، والتعاون في تطوير الممارسات والأعمال إسهاما في التنمية المستدامة وتحقيقا لأهداف الوطن والرؤية السعودية 2030.

// انتهى //

13:13ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفعت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله العلي القدير أن يعيده على المملكة والأمة الإسلامية بالخير والمسرات وأن يديم على الوطن الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.وعبرت معاليها عن فخرها بالجهود التي تبذلها المملكة في تنظيم موسم الحج لهذا العام، وما أقرته من إجراءات واحترازات وقائية لسلامة حجاج بيت الله في ظل استمرار وباء كورونا المستجد –كوفيد 19، مؤكدةً على أن ذلك يمثل نهج ورسالة القيادة الحكيمة التي حملت على عاتقها أولوية صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم فريضتهم بيسر وطمأنينة.وثمنت الدعم السخي الذي تلقته المستشفيات الجامعية، من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بصدور الأمر السامي الكريم، بدعم المستشفيات والمراكز الطبية الجامعية لمواجهة جائحة"كورونا‬" بأكثر من 867 مليون ريال، لرفع الطاقة التشغيلية للقطاع الطبي الجامعي.ورفعت رئيسة الجامعة بهذه المناسبة، شكرها للقيادة الرشيدة على ما توليه من عناية فائقة لقطاع التعليم، وما تسخره من إمكانات في سبيل تطويره والارتقاء به، إيمانا بأهميته في تغذية العقول وبناء الحضارات، وما يعمل عليه معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من ملفات تصب في صالح العملية التعليمية في المملكة، مشيرةً إلى أن البدء في تطبيق نظام الجامعات الجديد يعد أحد أوجه هذا الاهتمام، مهنئة الجامعات التي نالت أسبقية الاستقلال، متمنية لهم والجامعات السعودية ، العون والرشاد في تحقيق كل ما فيه مصلحة منظومة التعليم والتعلم في المملكة.واختتمت معاليها تصريحها بالتنويه إلى ما قامت به جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخراً في ظل تلك الرعاية الأبوية والتوجيهات الحكيمة من جهود في سبيل تقديم التعليم واستمرارية جودة الخدمات الأكاديمية، التي من أبرزها: طرح مقررات الفصل الصيفي "عن بُعد" في عدد من التخصصات، إضافة إلى استحداث ( 16) برنامج بكالوريوس و (5) دبلومات للعام الدراسي الجديد، وكذلك إبرام عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جامعات عالمية وقطاعات ومراكز اجتماعية وخدمية للوصول إلى غايات مشتركة، والتعاون في تطوير الممارسات والأعمال إسهاما في التنمية المستدامة وتحقيقا لأهداف الوطن والرؤية السعودية 2030.// انتهى //13:13ت م0110

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