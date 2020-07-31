السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 902 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 207.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.134 حالة وفاة .

// انتهى //

13:10ت م

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برلين 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 902 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 6 حالات وفاة .وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 207.828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.134 حالة وفاة .// انتهى //13:10ت م0109

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