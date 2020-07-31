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أمطار رعدية وبرد على المشاعر المقدسة حتى التاسعة
الحالة تؤدي إلى جريان السيول بحسب توقعات الأرصاد
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ، وإثارة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلاً.
طقس اليوم:
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).
كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتي تبوك والرياض.
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