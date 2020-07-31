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2020-07-31 الحالة الصحية لـ الحجاج والاستعدادات الأمنية في إيجاز صحفي اليوم يستعرض الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441 متابعات الخليج 365 - واس يُعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم إيجاز صحفي بمقر المركز الإعلامي لغرفة عمليات موسم حج 1441هـ بمكة المكرمة . Advertisements ويشارك في الإيجاز مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسن الشريف والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب. وسيتمحور الحديث حول الحالة الصحية للحجاج وجاهزية الخدمات الصحية ومواكبتها لرحلة الحجاج ، والإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا في حج 1441هـ، وأبرز ملامح الخطة التنفيذية لموسم حج 1441هـ ، ومسار رمي جمرة العقبة والتحلل الأول، ونتائج خطط تصعيد الحجاج، والتحديثات الأمنية والجهود المبذولة لنجاح الخطط الأمنية. وسينقل الإيجاز الصحفي على الهواء مباشر عبر حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر والقناة السعودية وقناة الإخبارية.



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