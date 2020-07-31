اللواء البسامي: الحجاج وصلوا منشأة الجمرات بالوقت المحدد بتنظيم أمني ومروري رائع

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

أكد مدير عام المرور مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي أن حجاج بيت الله الحرام وصلوا بعد صلاة فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى منشأة الجمرات لرمي جمرة العقبة في الوقت المحدد للخطوط الناقلة من مشعر مزدلفة إلى منى وسط تنظيم أمني ومروري رائع جداً .

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وقال:” الخطط الأمنية التي وضعت لموسم حج هذا العام حققت أهدافها ولله الحمد، ولا زلنا مستمرين في تنفيذ هذه الخطط لباقي اليوم، وعزا ما تحقق من نجاح للخطة الأمنية والمرورية يأتي بعد توفيق الله ثم بمتابعة لحظية من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج ، ونائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان اللذان يشاركان لحظة بلحظة في تنفيذ تفاصيل الخط الأمنية والمرورية لموسم هذا الحج .

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