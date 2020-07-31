كيفية تحديث معلومات الجواز للمقيمين في المملكة العربية السعودية

توفر المملكة العربية السعودية إمكانية تحديث معلومات جواز السفر للمغتربين، والمقيمين في السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وتعد منصة أبشر واحدة من أفضل المنصات الاجتماعية التي تساعد المواطنين في الاستعلام عن الخدمات واتخاذ الإجراءات من خلال التواصل عبر المنصة مباشرة دون الذهاب إلى المؤسسات الحكومية مما يوفر الوقت والجهد.

تحديث معلومات الجواز للمقيمين

قامت الإدارة العامة الخاصة بالجوازات في السعودية بتوفير إمكانية تجديد معلومات جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك حتى يسهل الأمر على المغتربين وتساعدهم في تجديد المعلومات من المنزل، وأيضا تخفيف الزحام المتواجد في المؤسسات الحكومية، ويمكنك تجديد المعلومات من خلال منصة أبشر، وهو ما نوضحه لكم في الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

بعد الدخول ستجد العديد من الخيارات التي يوفرها الموقع عليك الضغط على خيار خدمات إلكترونية .

بعد ذلك سيتم تحويلك إلي صفحة جديدة تحتوي على عدة خيارات أضغط علي ( قطاع الجوازات ).

يتم تحويلك بعد ذلك إلى صفحة المعلومات، وعليك إدخال جميع المعلومات الخاصة بجواز السفر الحالي والتي يتم طلبها لتجديد الجواز.

عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة منك بدقة وتاريخ إصدار الجواز الذي تحمله، وتاريخ الانتهاء، وبعد الانتهاء من البيانات أضغط علي تأكيد.

سيتم التواصل معك بعد تجديد الجواز الخاص بك ليتم أعلامك بانة تم تجديد المعلومات.

بعد إرسال المعلومات لن يستغرق أمر تجديد معلومات الجواز فترة طويلة، وسيتم مراجعة جميع المعلومات وتجديد الجواز في فترة زمنية أسبوع واحد كحد أقصى.