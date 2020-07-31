- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ناشدت أسرة الشاب سلطان عبسي من محافظة صبيا، تكثيف البحث عنه، بعدما اختفى من منزله في محافظة صبيا منذ مدة.
وقالت أسرة "عبسي": إنه خرج قبل ثمانية أيام من منزله في صبيا ولم يعد ولم يتواصل، ولم يره أحد منذ ذلك الحين؛ مشيرين إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وقالت الأسرة: إنه في حال العثور عليه يمكن الاتصال بالأرقام المرفقة في الصورة، أو الرقم الآتي: (0533357830).جازان
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:39 PM
يعاني اعتلالات نفسية وتكثيف البحث مطلب.. أرقام للتواصل وصورة
ناشدت أسرة الشاب سلطان عبسي من محافظة صبيا، تكثيف البحث عنه، بعدما اختفى من منزله في محافظة صبيا منذ مدة.
وقالت أسرة "عبسي": إنه خرج قبل ثمانية أيام من منزله في صبيا ولم يعد ولم يتواصل، ولم يره أحد منذ ذلك الحين؛ مشيرين إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وقالت الأسرة: إنه في حال العثور عليه يمكن الاتصال بالأرقام المرفقة في الصورة، أو الرقم الآتي: (0533357830).
، 8 أيام ولم يره أحد.. "عبسي" يختفي من منزله بصبيا وأسرته تناشد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أيام ولم يره أحد.. "عبسي" يختفي من منزله بصبيا وأسرته تناشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.