محمد بن مسعود - الدمام - قال: نحمد الله على سلامة ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس العافية رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقال "العبدالكريم": نحمد الله على سلامة الوالد القائد سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس الصحة والعافية وحفظه ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.

كما رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب ‎السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات. 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 12:08 PM قال: نحمد الله على سلامة ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس العافية Advertisements مدير تعليم المدينة يهنئ القيادة بعيد الأضحى وخروج الملك من المستشفى مدير تعليم المدينة يهنئ القيادة بعيد الأضحى وخروج الملك من المستشفى رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة خروجه - حفظه الله - بالصحة والعافية من مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وقال "العبدالكريم": نحمد الله على سلامة الوالد القائد سيدي ‎خادم الحرمين الشريفين أدام الله عليه لباس الصحة والعافية وحفظه ذخراً وعزاً للإسلام والمسلمين.

كما رفع المدير العام لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والشعب ‎السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية ويحفظ سمو ولي عهده الأمين وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والمسلمين بالخير والمسرات. الكلمات المفتاحية ، مدير تعليم المدينة يهنئ القيادة بعيد الأضحى وخروج الملك من المستشفى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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