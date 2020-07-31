، ماذا تعرف عن "كسوة الكعبة"؟ هنا مواصفاتها وأبعادها ومراحل تبديلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - فريق مختص من مجمع المؤسس للعناية بها على مدار الساعة.. 220 صانعًا

عملت المملكة منذ تأسيسها على خدمة الحرمين الشريفين وكسوة الكعبة الشريفة؛ حيث أسست مصنعًا ضخمًا لتلك المهمة من خلال مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحيث يتم تغيير الكسوة مرة كل عام.

ويعمل على كسوة الكعبة المشرفة قرابة (٢٢٠) صانعًا وفنيًّا، ويستغرق وقت تبديلها بين (٣- ٤) ساعات، ويُستخدم في التبديل عدة أدوات وهي: أدوات خياطة، وخيوط حريرية، وقفازات، ورافعات لرفع قوب الكعبة.

وأما مواصفات كسوة الكعبة المشرفة فتضم (٥٣) قطعة مذهبة منها (١٦) قطعة للحزام، و(٧) قطع تحت الحزام، و(٤) صمديات، و(١٧) قنديلًا، و(٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و(٢) كينار، وحلية الميزاب.

وتنقسم مراحل تبديل ثوب الكعبة إلى: رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة.

ولكسوة الكعبة المشرفة عدة أبعاد لارتفاع الكعبة المشرفة وعرضها؛ حيث إن ارتفاع الكعبة يقارب (١٤) مترًا، و(١١) مترًا تقريبًا عرض قماش الكسوة من جهة الركنين، وما يقارب (١٣) مترًا عرض قماش الكسوة من جهة باب إبراهيم، و(١٢) مترًا عرض القماش جهة الملتزم، وأخيرًا عرض قماش الكسوة من جهة الحجر الأسود تقارب (١٠) أمتار مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار تمدد وانكماش الحرير نتيجة الظروف الجوية.

يُذكر أن هناك فريقًا مختصًا من قِبَل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة للعناية بالكسوة على مدار الساعة بحيث تتم صيانتها بشكل دوري.كسوة الكعبة