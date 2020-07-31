الملك سلمان يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

الجمعة 31 يوليه 2020

صوره ارشيفيه

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مواطني بلاده وعموم المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر حساب الملك سلمان عبر ”تويتر“ تغريدة التهنئة التي دعا فيها الله بقبول فريضة الحج وأن يرفع وباء كورونا عن العالم.

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وجاء في التغريدة: ”أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية“.

وتابع: ”كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير“.

يذكر أن الملك سلمان خرج، الخميس، من المستشفى، التي كان يتلقى فيها العلاج، منذ عدة أيام، بعد تحسن حالته الصحية، بحسب بيان للديوان الملكي السعودي.

وكان الملك سلمان يتلقى العلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد وعكة صحية ألمت به، حيث دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.