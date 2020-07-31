شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يهنئ ولي العهد: سلامة خادم الحرمين نشرت الفرح المملكة والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للمستشفى. وقال سموه "نرفع أكفنا للمولى عز وجل شكرا وامتنانا بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-، وأن من الله عليه بالصحة والعافية، فالفرحة تعم أرجاء المملكة بهذا الخبر السعيد، والدعوات تتواصل لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولكم سيدي بأن يمدكم المولى عز وجل بالنصر والتأييد، وأن يوفقكم لما فيه خير بلادنا والأمتين العربية والإسلامية، وإنا نبتهل للمولى عز وجل أن يحفظ مولاي خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية، وأن يوفقكم لمواصلة مسيرة النهضة والنماء التي تشهدها بلادنا". واختتم سموه بصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بدوام الصحة والعافية، والتأييد والتوفيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية يهنئ ولي العهد: سلامة خادم الحرمين نشرت الفرح المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.