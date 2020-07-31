المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية

2020-07-31

متابعات الخليج 365 - واس

أدى المصلون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المملكة، وسط أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل، وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر – وفقهم الله -، وملتزمين بالتباعد المكاني، داعين الله – تعالى – أن يزيح هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمع.

صلاة العيد في الرياض:

وفي الرياض أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

كما أدى الصلاة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وجمعاً من المواطنين.

وقد أمَّ الصلاة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الذي استهل خطبته بالثناء والحمد للمولى جل في علاه على ما أتم للحجيج من تسهيل ويسر في ظروف استثنائية راهنة وهم ينعمون بفضل من الله ثم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهم وتهيئة أفضل السبل الصحية والأمنية التامة سائلا الله لهم القبول والأجر للجميع .

وأشار إلى ما يعيشه العالم من جائحة فيروس كورونا ووجوب التدبر والتفكر ومراجعة النفس بالتوجه إلى التقوى واجتناب النواهي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن .

ونوه بيوم النحر لله والفضل والخير العظيم الذي يجزي الله به عباده فيما يتقرّبون بتوحيد خالص وسنة نبوية .

صلاة العيد في جدة:

وفي محافظة جدة أدى المصلون صلاة عيد الاضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، وذلك بجامع الملك فهد في حي المرجان بالمحافظة .

وأم المصلين، فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح الزهراني، الذي أوصى في خطبته الناس بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يشكروا الله الذي بلّغهم هذا اليوم العظيم الذي أعلى الله في العالمين ذكره وسمّاه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدًا للمسلمين حجاجًا ومقيمين في بلدٍ اختصه الله بنعمتين الأمن ورغد العيش ، وولاة أمرٍ يسهرون على راحة الرعية .

وحث الزهراني المصلين بالفرح في يوم العيد، وذكر الله تعالى وشكره وحسنِ عبادته ، وتزيين الأعياد بالتكبير في المساجد والأسواق والمنازل والطرقات خاضعين له تعالى فيحصل لهم تعظيم ربهم في قلوبهم ، واتباع أحكام الاضحية والدعاء : اللهم احفظ علينا ديننا ، واجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات .

وسأل إمام جامع الملك فهد في نهاية خطبته الله تعالى ، أن يُلبس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ثوبَ الصحة والعافية ، وأن يشفيه شفاءً لا يغادر سقما ، وأن يطيل عمره في طاعة الله عزّ وجل ، وأن يجبر خواطر شعبه بسلامته ، وأن يؤيده بتأييده ، وأن يحفظ رجال أمننا ، وجنودنا المرابطين .

صلاة العيد في تبوك:

وفي مدينة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في جامع الوالدين بمدينة تبوك، وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه على ما من به علينا من مواسم الخيرات , وما تفضل به من

جزيل العطايا والهبات.

وقال: أيها المسلمون هنيئا لكم ما أصبحتم فيه من توحيد وطاعة، وأمن وغنى، ومحبة واجتماع، وعيد وسرور، فلله الحمد على نعمة هذه الأيام العظيمة المباركة، ما أعظم هذه الأيام، بكة وعرفة، ومنى ومزدلفة، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ويوم القر وأفراح العيد والأضاحي وعشر ذي الحجة , مشاعر تعجز كل شاعر , وشعائر تفيض فيها المشاعر هذه أيام تستجاب فيها الدعوات وتلك مواطن تسكب فيها العبرات.

وأضاف بأن ضيوف الرحمن يدرجون على ثرى هذه الأرض الطيبة المباركة, الآمنة بأمان الله , المحفوظة بحفظ الله , ثم بتكاتف وتعاون المواطنين والمقيمين , وبرعاية ويقظة رجال الأمن والمسؤولين .

واستطرد ناصحاً ” في ظل هذه الجائحة؛ تقيدوا بالتعليمات الوقائية، والتزموا بالإجراءات الاحترازية، ولا تكونوا سببا في نقل الداء لأهلكم، وأحبابكم، فالبلاء حاضر، والاحتياط واجب، وكل نفس عليها من الله حافظ”.

ثم قدم الشيخ الحربي من خلال الخطبة شرحاً عن أحكام الاضحية وما يسن فعله في أيام التشريق من الاكل والشرب والذكر والبر بالوالدين وصلة للأرحام والاحسان للجيران.

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من مصليات مدينة تبوك وجوامعها، وكذلك في مصليات وجوامع مدن ومراكز وهجر محافظات المنطقة .

صلاة العيد في نجران:

وفي منطقة نجران ادى المسلمون صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران، وذلك بمصلى العيد بمدينة نجران.

وأم المصلين المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري الذي حمد الله وأثنى عليه على ما انعم به الله سبحانه وتعالى من نعم كثيرة لاتعد ولا تحصى ومنها نعمة الأمن والرخاء الذي تنعم به المملكة العربية السعودية .

وحث الشيخ الأسمري على فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله في السر والعلن واجتناب ما نهى عنه وزجر لنيل الاجر والمثوبة من الخالق عز وجل .

كما دعا الى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الشريعة في امور الدين والدنيا والمداومة على الاعمال الصالحة والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين وصلة الارحام ونبذ الضغائن والاحقاد والبعد عن الربا وعقوق الوالدين مشيراً إلى فضل الأضحية وما فيها من الخير والأجر الجزيل من الله عز وجل .

وتحدث الشيخ الأسمري عن اهتمام القيادة الرشيدة بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم والتي تجلت في مواجهة فيروس كورونا وما اتخذته من إجراءات واحترازات وقائية وتوعوية وتسهيلات في حج هذا العام جعلت المملكة في مقدمة دول العالم اهتماما بصحة الإنسان ،سائلا الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- وأن يعيد هذا العيد السعيد على القيادة الرشيدة وشعب المملكة والمسلمين اجمع بالخير والمسرات انه سميع مجيب .

كما أديت صلاة العيد في جميع محافظات ومراكز منطقة نجران.

صلاة العيد في القصيم:

وفي منطقة القصيم أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، مع تطبيق كامل الاحترازات الصحية وذلك بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة.

وقد أم المصلين الشيخ سليمان الربعي، الذي أثنى في بداية خطبته على الله سبحانه وتعالى وشكره على القيام بشعائر الإسلام وعيد الأضحى رغم ماحل في العالم قاطبة من جراء جائحة كورونا ، وأشار إلى أن هذا اليوم هو يوم عظيم ومبارك لما يجتمع فيه عدد من الأعمال الصالحة ومنها الذبح لله وإراقة الدم تقرباً إليه وفيه صلة الأرحام وعيد وتواصل وفرح ، حيث يوافق عيدين وهما عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين ، متحدثاً عن عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله، منوهاً بالجهود العظيمة التي قامت بها قيادتنا الرشيدة – أعانها الله – في مواجهة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي له ، مشيداً في خدمة الحجاج رغم هذه الظروف التي تحل بالعالم أجمع وتوفير سبل الراحة لهم ليقوموا في تأدية مناسكهم في كل يسر وسهولة، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسداد.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل الإمارة للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي ، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبدالرحمن السويلم ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المنطقة.

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في مصليات العيد ومساجد مدينة بريدة وفي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم.

صلاة العيد في الشرقية:

وفي المنطقة الشرقية أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بالدمام.

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الوطبان الدويش، الذي ذكر المصلين باغتنام أيام التشريق في التقرب إلى الله تعالى، مشيراً لأداء الحجاج بكل يسر وسهولة لركن الحج الأعظم بالوقوف في مشعر عرفات بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين “أيده الله” وسمو ولي العهد “يحفظه الله” من تسهيلات في هذا الحج الاستثنائي .

حضر الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وفضيلة رئيس المحكمة التجارية الشيخ فهد الحمام ، وفضيلة مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، و مساعد قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن حامد الغامدي، و مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وأهالي المنطقة الشرقية .

صلاة العيد في الشمالية:

وفي مدينة عرعر أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بجامع الإمارة بحي مشرف .

وأم المصلين الشيخ الدكتور خالد الجنيدي الذي توجه بالشكر والحمد لله على أن مكن حجاج بيت الله الحرام من الوقوف بصعيد عرفات الطاهر في جو مفعم بالروحانية والإيمان تكلأهم عناية المولى في ظل ما وفرته وهيأته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات مادية وبشرية ومرافق خدمية عظيمة تم تسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج الاستثنائي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة .

ودعا الله أن يكتب هذه الأعمال الجليلة والجهود المباركة في موازين حسنات ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه بما فيه خير الإسلام والمسلمين، سائلاً الله أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم ويغفر لهم جميع الخطايا والذنوب.

وبين الشيخ الجنيدي فضل يوم النحر، مؤكداً ضرورة أن ينحر المسلم أضحيته متى ما كان قادراً عليها تأسيا بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما حث المسلمين على تقوى الله والعمل الصالح لما فيه من الأجر العظيم .

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى منطقة الحدود الشمالية.

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صلاة العيد في عسير:

وفي منطقة عسير أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الملك فيصل بحي الخالدية في أبها، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأمّ المصلين خطيب جامع الملك فيصل بأبها أيمن بن الحسن النعمي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام، وقال “عباد الله.. تجتمع البهجة والسرور والفرحة والحبور على المسلمين اليوم، باجتماع مراسم بهجة العيد وفرحته، وهذه الأيام تجتمع فيها عبادات جليلة وعظيمة؛ فبالأمس وقف الناس بعرفات، وقبله كانت الأيام المباركات، واليوم يصلي المسلمون صلاة العيد في يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى. وفي موسم الحج إلى بيت الله الحرام المعظم، الذي هو أعظم مناسبة شرعية في العام، وينحر المسلمون في هذه الأيام ضحاياهم.

وأضاف: عباد الله ..أنتم تعيشون على ثرى هذه البلاد الطاهرة ، بلاد التوحيد والحرمين الشريفين والسنة ، المملكة العربية السعودية ، وتهنأون ـ ولله الحمد ـ بأمن وارف وعيش سعيد ولحمة مباركة ، فهناك يد قوية وحازمة على الزناد لحماية الحدود من كيد الأعداء ، ويد أخرى حانية مخلصة تخدم ضيوف الرحمن في البلد الحرام والمشاعر المقدسة . نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان على ما يقومون به من جهود قيمة وخدمات جبارة لحجاج بيت الله الحرام . جعل الله ذلك في موازين حسناتهم ، كما نسأله تعالى أن يوفق كل من يقوم على خدمة ضيوف الرحمن من ولاة أمرنا وعلمائنا ورجال أمننا الأبطال والمرابطون في ميدان الشرف والعز والكرامة .

ودعا النعمي في خطبته إلى جعل أيام العيد ، أيام فرح ، وأيام اتفاق لا اختلاف، أيام حب وصفاء، لا بغضاء ولا شحناء. وقال ” تساموا وتصافحوا، توادوا وتحابوا، تعاونوا على البر والتقوى، صلوا الأرحام، وارحموا الأيتام، تخلقوا بأخلاق الإسلام”.

وأكد أهمية شكر نعم الله الظاهرة والباطنة وقال” تذكروا نعمة الإسلام أعظم النعم، وتحكيم الشريعة وتطبيقها. تذكروا أمنكم واستقراركم . تذكروا ارتباط قيادتكم مع مواطنيها.. تذكروا هذه النعم، وتفكروا في حال أقوام سلبوا هذه النعم، ادعوا ربكم أن يديم أمنكم واستقراركم واشكروا نعمه يزدكم.

وأشار خطيب جامع الملك فيصل بأبها إلى اهتمام الإسلام بالمرأة ، مبينا، أن من جملة وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة أن قال: “استوصوا بالنساء خيرا”، فالإسلام أعلى شأن المرأة ورفع قدرها وحفظ حقها! يوصي بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويحفظ لها حقوقها في أعظم مشهد تشهده الأمة، حيث

قال في خطبة الوداع: “اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموه بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله”. ثم تحدث النعمي عن أهمية الأضحية في الإسلام وقال “إذا رجع الإنسان من المصلي يوم الأضحى فمن السنة ، أن يبدأ قبل كل شيء بذبح أضحيته، والأفضل أن يتولى المضحي ذبحها بنفسه؛ فإذا أضجعت أضحيتك بعدما تسوقها سوقا رفيقا، ووجهتها إلى القبلة، وبعدما تحد السكين. فاذكر اسم الله وكبر، وسم من هي له، ولا تذبح واحدة بحضرة الأخرى، وهذا من الرفق بالحيوان. والأفضل للمضحي أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، والأمر في ذلك واسع وفيه سعة، ولا يجوز بيع شيء منها؛ لأنها أخرجت لله تعالى.

صلاة العيد في الأحساء:

وفي محافظ الأحساء أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، صباح اليوم الجمعة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف .

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد الذي تطرق في خطبته إلى كون الإسلام دين السعة والرحمة والسماحة، وأن العيد جزء من ديننا وشعيرة من شعائره، كما أكد أن المؤمن يجد في إيمانه سعة من الضيق وأمناً حال الخوف، كما حث المصلين على جعل عيدهم عيد محبة ووئام وصلة للأرحام وبعداً عن الآثام، كما ذكر بأن اليوم هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر وأفضل أيام السنة ، وأوصى المصلين بجمع الكلمةوتوحيدها والحذر من الفرقة والاختلاف، كما أدى الصلاة مع سموه عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين.

صلاة العيد في الباحة:

في منطقة الباحة أدى جموع المصلين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الملك فهد بمدينة الباحة يتقدمهم وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري .

وأمّ المصلين القاضي بمحكمة بلجرشي فضيلة الشيخ هشام بن محمد الهدية الذي حمد الله على ما من به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في يسر وسهوله وطمأنينة مبينا عظمة الحج وفضله ومنافعه على المسلمين.

ونوّه فضيلته بالجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – لخدمة ضيوف الرحمن ليقضوا فريضتهم بيسر وسهولة وطمأنينة، داعياً فضيلته المصلين إلى تقوى الله – عز وجل – وطاعته في السر والعلن واخلاص النية في القول والعمل وصلة الأرحام والعطف على الفقراء والمساكين وإصلاح ذات البيان ونبذ الفرقة والعداوة والبغضاء والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتمسك بسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم-.

وبيّن الشيخ الهدية فضل الأضحية وأنواعها وأحكامها وشروطها ووقتها وكيفية الإفادة منها ومالها من أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى.

وحذّر فضيلته المسلمين من مضلات الفتن وأراجيف الحاقدين على بلاد الحرمين الشريفين الجاحدين لجهودها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله الحرام من خلال ما يروجونه ويلفقونه من أكاذيب مغرضة وأحقاد دفينة، منوهاً بجهود رجال الأمن في خدمة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام والزوار والمعتمرين، داعياً الله للرجال القوات المسلحة البواسل في الحد الجنوبي المرابطين على الثغور بالتوفيق والنصر، وأن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم لحماية حدود المملكة ونصرة المظلومين، وأن يتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم، وأن يعيد هذا المناسبة العظيمة على المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ للمملكة ولاة أمرها وأن يديم عليها ما ترفل به من نعمة الأمن والاستقرار.

كما أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والجوامع في مختلف المحافظات والمراكز بمنطقة الباحة.

صلاة العيد في الجوف:

وفي منطقة الجوف أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك .

وأم المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا الشيخ سعد بن مديسيس العنزي ، الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله – عز وجل – والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء.

وذكر الشيخ العنزي في خطبته بأن عيد الأضحى المبارك هو يوم فرح وأسبابه المتمثلة باكتمال معظم مناسك الحج فهو موسم الأجور والنحر، وعلينا استشعار عظمة الله في كل الأحوال ركوعا وسجودا وحال الذبح والنسك والسلام والتهنئة، مما يعزز فرحة العيد، والواجب علينا إظهار الابتسامة والتسامح والتنازل والصلة وحسن الخلق بدلا عنها، كما حث الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة حفاظا على سلامة أرواح الجميع وعدم التهاون في ذلك .

كما تحدث إمام جامع خادم الحرمين الشريفين عن فضل أيام التشريق وأحكامها، واحياء سنة التكبير المقيد ، فقد شرع الله الأضحية لحكم وفوائد كثيرة ، وعلى المضحين ذكر الله تعالى على أضحياتهم عند ذبحها منذ خروجهم من مصلياتهم بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق ، فكلو من لحوم أضحياتكم وتصدقوا منها للمحتاجين.

ودعا في ختام الخطبة أن يتقبل من الحجاج حجهم وان يعيدهم إلى أهلهم سالمين مقبولين مأجورين ، وأن يحفظ الله على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادة هذه البلاد الطاهرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

هذا وقد أقيمت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز منطقة الجوف.

صلاة العيد في حائل:

في مدينة حائل أدى جموع من المصلين صلاة عيد الأضحى بجامع خادم الحرمين الشريفين يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل .

وأم المصلين في صلاة عيد الأضحى إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل الشيخ صلاح العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه، وأوصى المصلين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والخلوة والجلوة قال تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).

وبين الشيخ العريفي مكانة وعظم يوم الحج الأكبر وتعظيم الشعائر فيه وتعظيم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وإعراضهم، مؤكداً على عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله حاثاً الناس على تأدية الفرائض واجتناب المحرمات وإتباع ما أحل الله وعلى مكارم الأخلاق ونبذ الفرقة والعداوة والبغضاء والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتمسك بسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم- .

وقال إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل: إن في داخل محنة وباءُ كورونا فضائل كثيرة عرف الناس من خلالها قيمة كثير من النعم وتخلصوا من كثير من الممارسات الخاطئة والتفتوا لحق الأسرة وعاشوا آثار اجتماعها وكذلك عرفوا فضل بلادهم وولاتهم وتفوقها على دول الحضارة فزالت الأقنعة الزائفة وتصححت مفاهيم مغلوطة والمؤمنون يرجون في البلاءات الحياتية من الأجر والخير والبركة ما لا يرجوه الكافرون داعيا الناس الى الالتزام بالتعليمات للوقاية من هذا البلاء” .

وفي ختام خطبته سئل الله بمنه وكرمه أن يجزل الأجر والثواب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيته الحرام وأن يديم لبلاد الحرمين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها وأن يحفظ رجال الأمن الأبطال في ميدان الشرف والعز والكرامة ويجزي رجال الصحة خير الجزاء .

كما أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل .

صلاة العيد في الطائف:

وفي محافظة الطائف أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الملك فهد في العزيزية، يتقدمهم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

وأم المصلين الشيخ محمد بن الحسين الذي حث في خطبة العيد المصلين على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وتعظيم شعائره، مشيراً إلى ما أنعم الله به على هذه البلاد من نعم عظيمة وعلى رأسها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار سائلاً الله تعالى أن يديم علينا هذه النعم.

وأوصى المصلين بإتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وإقامة الصلاة في وقتها وبر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانة وتحري الصدق في الشهادة واجتناب الغيبة والنميمة وشهادة الزور.

وتحدث الحسين، عن يوم النحر وفضل الأضحية وشروطها ووقت ذبحها وكيفية توزيعها، داعياً الله جلت قدرته أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوام عديدة

وأزمنة مديدة وهم في خير حال.

كما أقيمت صلاة العيد في الجوامع والمساجد الرئيسية والمساندة وفي كافة المراكز التابعة للمحافظة.

صلاة العيد في جازان:

وفي منطقة جازان أدى جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

وأمّ المصلين علي بن شيبان العامري ، الذي دعا المسلمين إلى تقوى الله عز وجل والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وإخراج الزكاة والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة .

وأشار إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي تُعد من أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا اليوم المبارك بعد خروجه من المصلى إحياءاً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام واتباعاً لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، مبرزاً الشروط الواجب توافرها في الأضاحي من حيث الصحة والسن ووقت الذبح أو النحر وبقية الشروط المتعلقة بصحة إخراجها وقبولها.

وبين أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة الرشيدة من انتشار وباء كورونا لهي في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية الحريصة على سلامة حجاج بيت الله الحرام ، مختتماً خطبته بدعاء اللـــَّه تعالى أن يحفظ بلادنا ، وأن يرفع برحمته وعفوه عنا وعن الأمة الإسلامية الوباء والبلاء ويزيل الغمة ، وأن يديم على المملكة عزها بدين الإسلام وتحت راية التوحيد.

كما أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان .

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