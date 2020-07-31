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بوتين مهنئًا المسلمين بـ عيد الأضحى: رمز الولاء للتقوى والرحمة
أكد أنهم أسهموا في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنهم أسهموا في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.
وقال بوتين في رسالته: “إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، للتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم”.
تنوع ثقافي:
وأضاف بوتين: “أود أن أشير إلى أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون، حيث يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع”.
وبحسب وكالة سبوتنك عربي، كان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.
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