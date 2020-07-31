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أمطار رعدية اليوم على 6 مناطق
مع رياح نشطة على تبوك والرياض
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة).
كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على منطقتي تبوك والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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