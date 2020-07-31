محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق إطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري بهذه المناسبة .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 11:45 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار Advertisements القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق إطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيسة الاتحاد السويسري بهذه المناسبة .

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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