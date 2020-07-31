- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
- محمد بن مسعود - الدمام - أمير نجران في لقاء المعايدة: الشعب عبّر عن مشاعره للملك بكلمتين"العيد صار عيدين"
- الكلمات المفتاحية
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 11:27 AM
نوه بجهود الدولة في مواجهة هذا الوباء لنصبح في طليعة دول العالم في إدارة الأزمةأمير نجران في لقاء المعايدة: الشعب عبّر عن مشاعره للملك بكلمتين"العيد صار عيدين"
نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تهاني ومباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأهالي ومسوؤلي المنطقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في مستهل استقباله المهنئين من الأهالي والمسؤولين، بمجلس الاستقبال بالإمارة اليوم، وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وأعرب عن ما عبّر عن الشعب السعودي من فرحة وسعادة بمغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى البارحة، وقال: استبشرنا جميعًا البارحة بمغادرة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ المستشفى، وقد عبّر الشعب عن مشاعره الصادقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في كلمتين "العيد صار عيدين".
وأضاف: ولقد بعثت البارحة برقية إلى مقامه الكريم، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، هنأت فيها الأمتين العربية والإسلامية بسلامته ـ رعاه الله ـ، سائلين الله أن يمده وولي عهده بطول العمر، وبدوام الصحة والعافية، وأن يديمهما عزًّا وذخرًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.
وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن المملكة لا شيء يستحيل أمام مقدرتها بتوفيق الله تعالى، والذي تجلى ذلك في تنظيم حج هذا العام، وقال: "يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج هذا العام، وسط ظروف صعبة وعصيبة، استقوت دولتنا العظيمة لتجاوزها وإقامة مناسك الحج هذا العام، فإن لنا أمام هذا المشهد وقفة، فالتاريخ شاهد على إيقاف مناسك الحج أكثر من مرة، لأسباب صحية ومادية وسياسية وغيرها، إلا أن في المملكة العظمى لا شيء أمامها يستحيل، فقد أقامت بتوفيق الله تعالى، وبإرادة متفردة، وبعزيمة سامية، هذه الفريضة، وسط هذه الجائحة".
ونوّه أمير المنطقة بجهود الدولة في مواجهة هذا الوباء، لنصبح في طليعة دول العالم في إدارة الأزمة بحكمة واقتدار، ولعلنا نراقب يوميًّا أرقام حالات الإصابة والوفيات وهي في انخفاض، مقابل تزايد حالات التعافي ولله الحمد.
وفي ختام حديثه، وجّه تحية فخر واعتزاز وإجلال وإكبار، لرجال القوات العسكرية بالمنطقة، ولأبطال الصحة، والجهات الخدماتية، الذين تزاحم عطاؤهم لنهنأ بالأمن والأمان، والصحة والعافية، في خدمات مكتملة - ولله الحمد -، فلهم منا جميعًا دعوات صادقة بأن يحفظهم الله، ويرعاهم، ويعينهم، ويقويهم، وأن يرحم الشهداء والمتوفين، ويغفر لهم، ويعجّل في شفاء المصابين.
، أمير نجران في لقاء المعايدة: الشعب عبّر عن مشاعره للملك بكلمتين"العيد صار عيدين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران في لقاء المعايدة: الشعب عبّر عن مشاعره للملك بكلمتين"العيد صار عيدين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.