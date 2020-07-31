، أمير مكة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة خروجه من المستشفى ،

محمد بن مسعود - الدمام - سأل الله أن يحفظ الملك لخدمة أطهر البقاع وذخرًا للإسلام والمسلمين

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة خروجه -حفظه الله- من المستشفى سالمًا معافى.

وقال: بمشاعر الفرح والسرور مقرونة بالحمد والشكر لله عز وجل، أرفع لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة، أسمى آيات التهاني بعد أن مَنّ الله عليكم بالشفاء، ومغادرة المستشفى بصحة وعافية في هذا اليوم المبارك الذي يشهد فيه العالم بشكل عام -والعالم الإسلامي بشكل خاص- جهودكم لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم وأمنهم في هذا الظرف الاستثنائي الصحي، وبذل كل الإمكانيات وتسخيرها لتحقيق أعلى مستويات الاحترازات الصحية.

وختم بحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين؛ سائلًا الله أن يمده -حفظه الله- بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين في موازين أعماله، وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة.

كما قدّم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشفى بصحة وسلامة.

وقال: يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة تهنئة سموكم الكريم، بعد أن من الله على سيدي خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ومغادرة المستشفى في هذا اليوم المبارك الذي يشهد فيه العالم جهود سيدي خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سموكم لتقديم كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على سلامتهم، وتوفير كل الخدمات التي تُمَكّنهم من أداء شعائرهم وتحقيق أعلى مستويات الاحترازات الصحية لهم.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لخدمة أطهر البقاع، وذخرًا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلادنا الغالية في ظل قيادته الحكيمة والمباركة ومتابعة سمو ولي عهده الأمين.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير خالد الفيصل