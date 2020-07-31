القيادة تهنئ رئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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