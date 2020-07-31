بالفيديو.. مشاهد رائعة لابتهالات الحجاج على صعيد عرفات

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الرياض - علي القحطاني - عرفات (صدى): يواصل ضيوف الرحمن اليوم (الجمعة) أداء مناسك الحج وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس يواصل ضيوف الرحمن اليوم (الجمعة) أداء مناسك الحج وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد. ووثق مقطع فيديو مشاهد رائعة لابتهالات الحجاج على صعيد عرفات، حيث ارتسمت على وجوه الحجاج مظاهر الخشوع لله سبحانه وتعالى. يذكر أن ضيوف الرحمن قاموا اليوم بأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية.

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