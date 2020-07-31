الأمن العام يحذر من منح الأموال لمن يحمل طفل من أجل التسول

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الأمن العام من منح الأموال لمن يحمل طفل من أجل التسول، مؤكداً أن استخدام الأطفال من أجل التسول يعد من مظاهر الاتجار بالأشخاص. حذر الأمن العام من منح الأموال لمن يحمل طفل من أجل التسول، مؤكداً أن استخدام الأطفال من أجل التسول يعد من مظاهر الاتجار بالأشخاص. وأضاف، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الاتجار بالاشخاص يعد جريمة، وامتهان لكرامة الإنسان ، داعيا الجميع للتصدى ضدها.

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