شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على مزايا اسورة تطمن الذكية التي ظهرت في يد الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قام الحجاج لأول مرة في تاريخ من الحج بارتداء أسورة ذكية في المعصم، وهى أسورة تطمن، والتى تستخدم لمرة واحدة لـمدة 30 يوما كحد أقصى دون حاجة لإعادة الشحن.

وبحسب صحيفة عكاظ، فالاسورة متصلة بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث، وتمتاز بخفة الوزن مع سير مريح في المعصم، والهدف من ارتداءها تسهيل تنظيم تحركات الحجاج

وتطلق الاسورة تنبيها مباشراً حال فقدان الاتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص منها، كما ستستخدم أيضا في تنظيم الحجر المنزلي الذي تعهد به الحجاج عقب الانتهاء من شعيرة الحج.