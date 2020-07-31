شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. بلدية المعابدة تُضبط مسلخين وتصادر 90 رأساً من الأغنام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

كثفت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة ًفي بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي تستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، وللقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أنَّ البلدية شكلت فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لمراقبة كافة المواقع التي يمكن أن يتواجد فيها المخالفون، ويتم متابعتها على مدار الأربعة والعشرين ساعة، مشيراً إلى رصد مسلخ عشوائي وإزالته فوراً، إضافةً إلى ضبط 3 سيارات محملة بعدد 50 رأساً من الأغنام ومصادرتها.

وأشار المهندس غيث الشنبري، إلى ضبط حوش شعبي في حي الغسالة يتم بداخله ذبح المواشي من قبل عمالة مخالفة ومصادرة 40 رأساً من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لإدارة وحدات الذبح لإتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد "الشنبري" انَّ البلدية تكثف حملاتها الرقابية خلال هذه الايام وفي كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المسالخ العشوائية، مؤكداً بأن البلدية لن تتوانى عن إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المصادرات وإتلافها بالطرق الصحية المتبعة.

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