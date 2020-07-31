السعودية اليوم / سمو أمين الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى وحلول عيد الأضحى



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أصدق التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا سموه الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية وأن يديم لوطننا المبارك عزه وأمنه واستقراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كما رفع سموه التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا في أمن ورخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه خير المملكة والأمتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

10:55ت م

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الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض أصدق التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى سالمًا معافى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.ودعا سموه الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بتمام الصحة ودوام العافية وأن يديم لوطننا المبارك عزه وأمنه واستقراره، إنه ولي ذلك والقادر عليه.كما رفع سموه التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا في أمن ورخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه خير المملكة والأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //10:55ت م0064

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