السعودية اليوم / أوكرانيا تسجل 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كييف 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1090 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 69.884 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1693 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 38.752 حالة.

// انتهى //

10:51ت م

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كييف 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1090 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 20 حالة وفاة .وأفاد مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 69.884 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1693 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 38.752 حالة.// انتهى //10:51ت م0063

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