السعودية اليوم / جموع المصلين بمناطق المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في 17129 جامعاً ومسجداً وسط منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

أدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس

وقد تطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا .

كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

// انتهى //

10:26ت م

0054



الرياض 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واسأدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، في (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً بمناطق ومحافظات المملكة في طمأنينة وسكينة وخشوع، حيث شهدت الجوامع والمساجد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا تماشياً مع تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد .وقد تطرق الخطباء في خطبهم إلى ما منّ الله به على حجاج بيت الله من الوقوف بعرفة في أجواء إيمانية وسكينة وطمأنينة، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وإقامة فريضة الحج رغم جائحة كورونا .كما تحدثوا عن أحكام الأضحية وما يتعلق بالعيد وأيام التشريق من أحكام وفضائل يشترك فيها الحاج وغير الحاج، داعين إلى التمسك بالكتاب والسنة واغتنام الفضائل والإكثار من نوافل العبادة والدعاء .وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد هيأت جميع الجوامع والمساجد الإضافية للمصلين وفق الإجراءات الاحترازية، كما أكدت على منسوبي المساجد فتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.// انتهى //10:26ت م0054

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جموع المصلين بمناطق المملكة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في 17129 جامعاً ومسجداً وسط منظومة متكاملة من الخدمات قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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