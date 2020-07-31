السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من أصحاب الفضيلة ومديري الإدارات الحكومية



عرعر 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك, من أصحاب الفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية.

وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, التهنئة للحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل والاستثنائي في ظل انتشار جائحة فيروس

// انتهى //

10:02ت م

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عرعر 10 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليو 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بصالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك, من أصحاب الفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية.وقدم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, التهنئة للحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من خدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خلال هذا الموسم الفضيل والاستثنائي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا ونجاح الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة، داعياً المولى العلي القدير أن يعيده علينا ونحن جميعاً في موفور الصحة والعافية، وأن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها.// انتهى //10:02ت م0049

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