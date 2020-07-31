محمد بن مسعود - الدمام - 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:55 AM تابعت تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة باشرت الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق من ساعات الصباح الأولى لعيد الأضحى المبارك مراقبة مسلخي البلدية ونقاط الذبح المساندة .

ووقف مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري وعدد من المراقبين الصحيين في مسلخ البلدية وسط المحافظة ومسلخ البلدية جنوب المحافظة وعدد من نقاط الذبح المساندة في المطابخ ووقفوا على آلية ذبح الأضاحي والتأكد من رسائل الحجز عبر خدمة الحجز التي أطلقتها أمانة منطقة عسير، كما تابعوا تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد وعدم الازدحام والبقاء في المركبات إلى حين الاستدعاء بالأرقام .

كما تواجدت أمام المسالخ فرق من الجهات الأمنية بالمحافظة ومركز ثلوث المنظر لتنظيم آلية الدخول والخروج للمسالخ ومتابعة عدم حدوث ازدحامات.

ومضت الساعات الأولى بترتيب وحركة إنسيابية وسط مراقبة من مراقبي البلدية ومتابعة للبلاغات عبر ٩٤٠ وتأهب واستعداد تام لمباشرة جميع البلاغات. الكلمات المفتاحية ، في أولى ساعات العيد.. بلدية بارق تراقب المسالخ ونقاط الذبح المساندة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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