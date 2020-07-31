، بعد زيارته "نمرة".. قائد قوات أمن الحج: جهود كبيرة في تهيئة مساجد المشاعر المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد بما قدمته "الشؤون الإسلامية" في التجهيز وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية

أشاد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، بالجهود الكبيرة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تجهيز مساجد المشاعر المقدسة، وفق أعلى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية لسلامة وراحة ضيوف الرحمن؛ تحقيقًا لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد اللواء "الطويان"، في تصريح له عقب زيارته لمسجد نمرة بمشعر عرفات، أن هذه الجهود ليست مستغربة على الجهات الحكومية عامة والشؤون الإسلامية خاصة في سبيل راحة ضيوف الرحمن في هذا العام وفي الأعوام الماضية؛ فلهم منا جزيل الشكر والعرفان.

ونوّه بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية الواردة من وزارة الشؤون الإسلامية في مسجد نمرة من تطبيق كل الإجراءات الوقائية لراحة ضيوف الرحمن وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وفي ختام تصريحه، قدّم قائد "الطويان" شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الجهود التي يبذلها لخدمة بيوت الله والاعتناء بها وتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.فريضة الحج