- 1/3
- 2/3
- 3/3
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.
وقال بوتين في رسالته: "إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، للتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم".
وأضاف بوتين قائلاً: "أود أن أشير إلى أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون، يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع".
ووفق سبوتنك عربي كان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.عيد الأضحى المبارك فلاديمير بوتين
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:39 AM
أشار إلى إسهام المسلمين الروس في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد وتعزيز الانسجام"بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة التي هي أساس القرآن
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى إسهامهم في الحفاظ على التنوع الثقافي في البلاد.
وقال بوتين في رسالته: "إن هذا العيد الديني المهم لكل مسلم هو رمز الولاء للمثل الروحية، للتقوى والعدالة والرحمة وحب القريب، التي هي أساس القرآن الكريم".
وأضاف بوتين قائلاً: "أود أن أشير إلى أن دعم التقاليد الإسلامية منذ قرون، يساهم المسلمون مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوع الثقافي لبلدنا وتعزيز الانسجام في المجتمع".
ووفق سبوتنك عربي كان رئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا، المفتي الشيخ رافيل عين الدين، قد هنأ أمس الخميس، المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب عين الدين عن أمله في أن يتفهم المؤمنون بشكل صحيح القيود المفروضة على الاحتفالات لهذا العام بسبب الظرف الاستثنائي الذي يعيشه العالم بسبب جائحة كورونا.
، "بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة التي هي أساس القرآن ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "بوتين" يهنئ المسلمين بالعيد: رمز الولاء للمثل الروحية والرحمة التي هي أساس القرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.