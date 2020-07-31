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أدى جموع المصلين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها، ومدينة ينبع الصناعية، وينبع النخل التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- وملتزمين بالتباعد المكاني بين المصلين.
كما نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن في الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد؛ حرصًا على سلامة المصلين والحرص على عدم التزاحم عند الدخول والخروج.
عيد الأضحى المبارك
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:24 AM
الجهات الأمنية كثّفت التواجد في المصليات حرصًا على سلامة المصلينينبع.. إجراءات احترازية وخطط أمنية ومرورية لتنظيم الحركة لصلاة العيد
أدى جموع المصلين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المصليات والجوامع في محافظة ينبع والمراكز التابعة لها، ومدينة ينبع الصناعية، وينبع النخل التي حددتها إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في المحافظة وسط أجواء آمنة مطمئنة وفق منظومة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- وملتزمين بالتباعد المكاني بين المصلين.
كما نجحت شرطة المحافظة وشعبة المرور بمحافظة ينبع ودوريات الأمن في الخطة الأمنية والمرورية لصلاة العيد؛ حيث قامت بتنظيم حركة السير وتسهيل حركة الدخول من وإلى المحافظة وتنظيم المركبات أمام مصليات العيد، كما كثفت التواجد في مصليات العيد؛ حرصًا على سلامة المصلين والحرص على عدم التزاحم عند الدخول والخروج.
، ينبع.. إجراءات احترازية وخطط أمنية ومرورية لتنظيم الحركة لصلاة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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