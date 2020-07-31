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ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.
أمانة العاصمة المقدسة
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 09:07 AM
الأمانة صادرت أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحاتمكة المكرمة.. ضبط حوش شعبي حوّلته عمالة إلى مكان للذبح العشوائي
ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات متمثلة في #بلدية_المعابدة_الفرعية بمكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة النظافة والجهات الأمنية، حوشًا شعبيًّا في حي الغسالة، يتم بداخله ذبح المواشي من قِبَل عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: تم مصادرة أكثر من 40 رأسًا من الأغنام وأكثر من 10 مذبوحات تم تسليمها لوحدات الذبح لاتخاذ اللازم.
، مكة المكرمة.. ضبط حوش شعبي حوّلته عمالة إلى مكان للذبح العشوائي ،
المصدر : الخليج 365
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