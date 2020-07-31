السعودية | رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:04 صباحًا, 31 يوليو 2020 م المناطق_الرياض رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

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