شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. صلاة العيد في الشرقية بإجراءات مشددة والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الجهات الأمنية حركة السير والدخول إلى المساجد في الشرقية، كما قام متطوعي الهلال الأحمر بقياس درجات الحرارة للمصلين وتوزيع معقمات الأيدي والتأكد من احضار السجادة الخاصة، وبين المواطنين شكرهم للقائمين بالتنظيم في المساجد، مؤكدين على الدور الكبير الذي قاموا به لتطبيق الإجراءات الاحترازية

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