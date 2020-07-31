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توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان".
وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".حالة الطقس الأرصاد أمطار
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:54 AM
قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية
توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني،هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على عدة أجزاء من المملكة أول أيام العيد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع #اليوم_الجمعة أول أيام #عيد_الأضحى 1441/12/10هـ وليلة السبت-بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض واليمن وسلطنة عمان".
وأضاف: "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية وشمال الشرقية".
، هطولات ورياح.."طقس أول أيام العيد" بتوقيع "الحصيني": الأمطار هنا ،
المصدر : الخليج 365
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