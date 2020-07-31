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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.مايك بومبيو
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:41 AM
بومبيو: تستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني ولا سيما الصواريخ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قررت توسيع نطاق العقوبات التي فرضتها واشنطن على النظام الإيراني لتشمل المعادن التي تُستخدم في دعم برامج طهران النووية.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر: إن القائمة تضم 22 معدنًا تُستخدم في دعم الصناعة العسكرية للنظام الإيراني، ولا سيما الصواريخ البالستية.
وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه بموجب هذه العقوبات، سيُحظر نقل أي من هذه المعادن الـ22 إلى إيران؛ مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تتصرف كدولة طبيعية.
، واشنطن تُوَسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران وتحظر نقل 22 معدنًا إليها ،
المصدر : الخليج 365
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