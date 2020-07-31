محمد بن مسعود - الدمام - 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:38 AM فرحان حق: سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن الأمم المتحدة ترحب بالدور الحاسم للمملكة في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض الأمم المتحدة ترحب بالدور الحاسم للمملكة في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس خلال الإيجاز الصحفي اليومي الافتراضي.

وقال فرحان حق: إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن. الكلمات المفتاحية ، الأمم المتحدة ترحب بالدور الحاسم للمملكة في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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