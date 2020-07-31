محمد بن مسعود - الدمام - 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:33 AM سأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الملك بموفور الصحة والعافية ودوام العزة وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله – بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسأل المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- بموفور الصحة والعافية ودوام العزة والتمكين.

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة على سمو ولي العهد الأمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وينعم بالصحة والعافية والعزة والسداد. الكلمات المفتاحية ، وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بعيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.