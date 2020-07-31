محمد بن مسعود - الدمام - 31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441 08:27 AM سائلًا المولى أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك رفع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة. الكلمات المفتاحية ، رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ،

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