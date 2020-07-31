خادم الحرمين الشريفين: أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة تهنئة إلى الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة. قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة تهنئة إلى الجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، اليوم الجمعة. وقال الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة والعافية" . وأضاف خادم الحرمين الشريفين: " كما نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن المسلمين طاعتهم، وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته، وكل عام وأنتم بخير ".

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