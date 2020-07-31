الأمم المتحدة ترحب بالدور الحاسم للمملكة في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - نيويورك (صدى):رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس خلال الإيجاز الصحفي اليومي الافتراضي.
وقال فرحان حق: إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن.
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